Les jeudis de l’histoire La Russie est-elle l’ennemi de l’Europe Espace culturel Saint-Exupéry -Auditorium Marignane jeudi 5 février 2026.
Jeudi 5 février 2026.
A 18h30. Espace culturel Saint-Exupéry -Auditorium 53-55 rue Jean Mermoz Marignane Bouches-du-Rhône
Vous êtes invités aux jeudis de l’histoire qui aura pour thème La Russie est-elle l’ennemie de l’Europe .
Vous êtes attendus nombreux !
Espace culturel Saint-Exupéry -Auditorium 53-55 rue Jean Mermoz Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 10 14 70 affairesculturelles@ville-marignane.fr
You’re invited to History Thursdays on the theme: Is Russia Europe’s enemy?
We look forward to seeing you there!
