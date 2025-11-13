Les jeudis de l’histoire Le Moyen-Age, une période sombre Espace culturel Saint-Exupéry -Auditorium Marignane
Les jeudis de l’histoire Le Moyen-Age, une période sombre Espace culturel Saint-Exupéry -Auditorium Marignane jeudi 13 novembre 2025.
Les jeudis de l’histoire Le Moyen-Age, une période sombre
Jeudi 13 novembre 2025.
A 18h30. Espace culturel Saint-Exupéry -Auditorium 53-55 rue Jean Mermoz Marignane Bouches-du-Rhône
Vous êtes invités aux jeudis de l’histoire qui aura pour thème Le Moyen-Age, une période sombre .
Vous êtes attendus nombreux !
Espace culturel Saint-Exupéry -Auditorium 53-55 rue Jean Mermoz Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 10 14 70 affairesculturelles@ville-marignane.fr
English :
You’re invited to History Thursdays on the theme of The Middle Ages, a dark period .
We look forward to seeing you there!
German :
Sie sind zu den Donnerstags der Geschichte eingeladen, deren Thema lautet: Das Mittelalter, eine dunkle Zeit .
Sie werden zahlreich erwartet!
Italiano :
Siete invitati ai Giovedì della storia sul tema Il Medioevo, un periodo buio .
Non vediamo l’ora di vedervi!
Espanol :
Le invitamos a los Jueves de Historia sobre el tema La Edad Media, un periodo oscuro .
¡Le esperamos!
L’événement Les jeudis de l’histoire Le Moyen-Age, une période sombre Marignane a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de Tourisme de Marignane