Les jeudis de l’histoire Le Moyen-Age, une période sombre Espace culturel Saint-Exupéry -Auditorium Marignane

Jeudi 13 novembre 2025.

A 18h30. Espace culturel Saint-Exupéry -Auditorium 53-55 rue Jean Mermoz Marignane Bouches-du-Rhône

Vous êtes invités aux jeudis de l’histoire qui aura pour thème Le Moyen-Age, une période sombre .

Vous êtes attendus nombreux !

.

Espace culturel Saint-Exupéry -Auditorium 53-55 rue Jean Mermoz Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 10 14 70 affairesculturelles@ville-marignane.fr

English :

You’re invited to History Thursdays on the theme of The Middle Ages, a dark period .

We look forward to seeing you there!

German :

Sie sind zu den Donnerstags der Geschichte eingeladen, deren Thema lautet: Das Mittelalter, eine dunkle Zeit .

Sie werden zahlreich erwartet!

Italiano :

Siete invitati ai Giovedì della storia sul tema Il Medioevo, un periodo buio .

Non vediamo l’ora di vedervi!

Espanol :

Le invitamos a los Jueves de Historia sobre el tema La Edad Media, un periodo oscuro .

¡Le esperamos!

