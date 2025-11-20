Les Jeudis de l’intérim Agence LAVAL SAINT NICOLAS Laval-en-Belledonne

Les Jeudis de l’intérim Jeudi 20 novembre, 08h00 Agence LAVAL SAINT NICOLAS Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-20T08:00:00 – 2025-11-20T10:30:00

Fin : 2025-11-20T08:00:00 – 2025-11-20T10:30:00

Chaque jeudi matin, 2 agences d’emploi (intérim) sont présentes à l’agence France Travail de Laval St-Nicolas. Présentez vous avec votre CV à jour.

Les agences sont présentes de 9h à 11h30 : merci de vous présenter durant ce créneau, avec votre CV à jour.

Agence LAVAL SAINT NICOLAS 53000 Laval Laval-en-Belledonne 38190 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

