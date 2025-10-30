Les jeudis de l’orangerie: Free Gilou L’Orangerie Montéléger

L’Orangerie Domaine du Château Montéléger Drôme

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

et 12€ le repas

Début : 2025-10-30 19:15:00

fin : 2025-10-30

2025-10-30

Free Gilou, c’est un groupe de six amis qui revisitent avec énergie et fraicheur les classiques soul, jazz et rock.

L’Orangerie Domaine du Château Montéléger 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 27 08 67 31 contact@l-orangerie.fr

English :

Free Gilou is a group of six friends who revisit soul, jazz and rock classics with energy and freshness.

German :

Free Gilou ist eine Gruppe von sechs Freunden, die mit Energie und Frische klassische Soul-, Jazz- und Rocksongs neu interpretieren.

Italiano :

I Free Gilou sono un gruppo di sei amici che rivisitano i classici del soul, del jazz e del rock con energia e freschezza.

Espanol :

Free Gilou es un grupo de seis amigos que revisitan clásicos del soul, el jazz y el rock con energía y frescura.

