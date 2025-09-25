Les jeudis de l’Orangerie JOHARPO Soirée Blues & Folk L’Orangerie Montéléger
Les jeudis de l’Orangerie JOHARPO Soirée Blues & Folk
L’Orangerie Domaine du Château Montéléger Drôme
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Début : 2025-09-25 20:30:00
2025-09-25
JOHARPO signe un Blues & Folk intemporel, entre héritage des racines américaines et inspirations contemporaines, porté par des riffs vibrants et des ballades poétiques.
L’Orangerie Domaine du Château Montéléger 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 27 08 67 31 contact@l-orangerie.fr
English :
JOHARPO’s timeless Blues & Folk is a blend of American heritage and contemporary inspiration, driven by vibrant riffs and poetic ballads.
German :
JOHARPO schreibt einen zeitlosen Blues & Folk zwischen dem Erbe der amerikanischen Wurzeln und zeitgenössischen Inspirationen, der von vibrierenden Riffs und poetischen Balladen getragen wird.
Italiano :
Il Blues & Folk di JOHARPO è una miscela senza tempo di eredità americana e ispirazione contemporanea, guidata da riff vibranti e ballate poetiche.
Espanol :
El Blues & Folk de JOHARPO es una mezcla atemporal de herencia americana e inspiración contemporánea, impulsada por riffs vibrantes y baladas poéticas.
