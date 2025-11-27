Les Jeudis de l’Orangerie OLALA Soirée Swing Jazz L’Orangerie Montéléger
Les Jeudis de l’Orangerie OLALA Soirée Swing Jazz
L’Orangerie 3 Montée du Château Montéléger Drôme
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Début : 2025-11-27 19:00:00
fin : 2025-11-27 23:30:00
2025-11-27
Une véritable escapade dans l’ambiance animée du Vieux Carré de la Nouvelle-Orléans ! Olala redonne vie avec authenticité au jazz des années folles.
L'Orangerie 3 Montée du Château Montéléger 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
English :
A veritable escape into the lively atmosphere of New Orleans?s Vieux Carré! Olala brings the jazz of the Roaring Twenties back to life with authenticity.
German :
Ein echter Ausflug in die lebendige Atmosphäre des Vieux Carré von New Orleans! Olala erweckt den Jazz der Roaring Twenties auf authentische Weise zu neuem Leben.
Italiano :
Una vera e propria fuga nella vivace atmosfera del Vieux Carré di New Orleans! Olala fa rivivere con autenticità il jazz dei ruggenti anni Venti.
Espanol :
Una auténtica escapada al animado ambiente del Vieux Carré de Nueva Orleans Olala revive con autenticidad el jazz de los locos años veinte.
