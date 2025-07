LES JEUDIS DE MONTARNAUD La Salvetat-sur-Agout

LES JEUDIS DE MONTARNAUD La Salvetat-sur-Agout jeudi 21 août 2025.

LES JEUDIS DE MONTARNAUD

Place Montarnaud La Salvetat-sur-Agout Hérault

Début : 2025-08-21

fin : 2025-08-21

2025-08-21

Apéro concert avec « Mr Rubik et les Polaroïds » (cover 80, new wave & rock)

Repas Sauté de porc au curry et Moelleux au chocolat

Place Montarnaud La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 6 85 75 91 77

English :

Aperitif concert with « Mr Rubik et les Polaroïds » (cover 80s, new wave & rock)

Meal: Sautéed pork with curry and chocolate cake

German :

Aperokonzert mit « Mr. Rubik und die Polaroids » (Cover 80, New Wave & Rock)

Mahlzeit: Schweinefleisch mit Curry und Schokoladenmuffins

Italiano :

Concerto aperitivo con i « Mr Rubik et les Polaroïds » (cover anni ’80, new wave e rock)

Pasto: maiale saltato con curry e torta al cioccolato

Espanol :

Concierto de aperitivo con « Mr Rubik et les Polaroïds » (cover 80s, new wave & rock)

Comida: cerdo salteado con curry y tarta de chocolate

L’événement LES JEUDIS DE MONTARNAUD La Salvetat-sur-Agout a été mis à jour le 2025-07-22 par 34 ADT34