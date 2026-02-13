Les jeudis de Nansouty / Saint-Genès, Salle Nicole Vanrast, Bordeaux

Les jeudis de Nansouty / Saint-Genès Jeudi 19 février, 18h00 Salle Nicole Vanrast Gironde

Début : 2026-02-19T18:00:00+01:00 – 2026-02-19T19:00:00+01:00

Fin : 2026-02-19T18:00:00+01:00 – 2026-02-19T19:00:00+01:00

Au travers de ces rencontres interactives, habitants, élus, experts et acteurs du quartier peuvent échanger sur des questions qui les préoccupent. L’occasion de prendre le temps pour débattre, discuter et découvrir divers sujets sous un angle « pratique ».

Le thème de ce prochain rendez-vous est la santé mentale des ados, en présence de Sylvie Justome, adjointe au maire chargée de la sécurité sanitaire et de la santé, la mission promotion de la santé et handicap DPSH, et l’association Ludosens.

Salle Nicole Vanrast 250 rue Malbec Bordeaux 33800 Nansouty – Saint-Genès Gironde Nouvelle-Aquitaine

Thème de cette édition : « la santé mentale des ados »

Mairie de Bordeaux