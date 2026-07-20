Les Jeudis de Pays Rue Louise Michel Broye
jeudi 13 août 2026 · Rue Louise Michel · Broye
Informations pratiques
Broye
Les Jeudis de Pays
Rue Louise Michel Place de la Mairie Broye Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 18:00:00
fin : 2026-08-13 22:00:00
Date(s) :
2026-08-13
Animations estivales destinées à mettre en avant les valeurs traditionnelles autour de l’accueil, la convivialité, la culture, la musique, la gastronomie, les produits du terroir et l’artisanat local.
Organisés par l’association Saveurs de nos Villages en Grand Autunois Morvan. .
Rue Louise Michel Place de la Mairie Broye 71190 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté saveursdenosvillages-en-gam@orange.fr
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English : Les Jeudis de Pays
L’événement Les Jeudis de Pays Broye a été mis à jour le 2026-07-20 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II