UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Broye

Les Jeudis de Pays Rue Louise Michel Broye

jeudi 13 août 2026 · Rue Louise Michel · Broye

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Rue Louise Michel
Adresse
Place de la Mairie
Ville
71190 Broye
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Broye

Les Jeudis de Pays

Rue Louise Michel Place de la Mairie Broye Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 18:00:00
fin : 2026-08-13 22:00:00

Date(s) :
2026-08-13

Animations estivales destinées à mettre en avant les valeurs traditionnelles autour de l’accueil, la convivialité, la culture, la musique, la gastronomie, les produits du terroir et l’artisanat local.

Organisés par l’association Saveurs de nos Villages en Grand Autunois Morvan.   .

Rue Louise Michel Place de la Mairie Broye 71190 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté   saveursdenosvillages-en-gam@orange.fr

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English : Les Jeudis de Pays

L’événement Les Jeudis de Pays Broye a été mis à jour le 2026-07-20 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II