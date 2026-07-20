Les Jeudis de Pays Rue du Champ d’Arroux Étang-sur-Arroux
jeudi 20 août 2026 · Rue du Champ d'Arroux · Étang-sur-Arroux
Informations pratiques
Étang-sur-Arroux
Les Jeudis de Pays
Rue du Champ d’Arroux Champ de Foire Étang-sur-Arroux Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 18:00:00
fin : 2026-08-20 20:00:00
Date(s) :
2026-08-20
Animations estivales destinées à mettre en avant les valeurs traditionnelles autour de l’accueil, la convivialité, la culture, la musique, la gastronomie, les produits du terroir et l’artisanat local.
Organisés par l’association Saveurs de nos Villages en Grand Autunois Morvan. .
Rue du Champ d’Arroux Champ de Foire Étang-sur-Arroux 71190 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté saveursdenosvillages-en-gam@orange.fr
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English : Les Jeudis de Pays
L’événement Les Jeudis de Pays Étang-sur-Arroux a été mis à jour le 2026-07-20 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II