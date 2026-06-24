Pont-Aven

Les jeudis de Pont-Aven #2

Quai Théodore Botrel Pont-Aven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 20:00:00

fin : 2026-08-06 01:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Les Jeudis de Pont-Aven, c’est un open air festif au cœur du square Théodore Botrel.

De 20h à 1h, trois DJ du territoire se relaient pour faire vibrer la soirée avec une programmation éclectique house, hard groove et sons généralistes pour plaire à tous. Pensé comme un moment convivial et accessible, l’événement réunit toutes les générations dans une ambiance chaleureuse et dynamique.

Sur place, profitez d’un espace snack et d’une buvette pour accompagner la fête. Une soirée estivale incontournable pour partager musique, danse et bonne humeur en plein air. .

Quai Théodore Botrel Pont-Aven 29930 Finistère Bretagne +33 6 50 99 57 23

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English :

L’événement Les jeudis de Pont-Aven #2 Pont-Aven a été mis à jour le 2026-06-24 par OTC CCA