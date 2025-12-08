LES JEUDIS DE RENÉ Langogne
LES JEUDIS DE RENÉ Langogne jeudi 15 janvier 2026.
LES JEUDIS DE RENÉ
1 Quai du Langouyrou Langogne Lozère
Tarif : 5.5 – 5.5 – 7 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-15 21:00:00
fin : 2026-01-15
Date(s) :
2026-01-15
Les jeudis de René, c’est un jeudi par mois, programmé par le cinéma René Raynal avec une séance art et essai et en VOSTFR. Les tarifs ne changent pas.
1 Quai du Langouyrou Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 46 80 75
English :
Les jeudis de René (René’s Thursdays) is one Thursday a month, programmed by the René Raynal cinema with an art house screening in VOSTFR. Prices remain unchanged.
