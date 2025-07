LES JEUDIS DE SAINT-GENIÈS DUO OR&YAN Saint-Geniès-de-Fontedit

LES JEUDIS DE SAINT-GENIÈS DUO OR&YAN Saint-Geniès-de-Fontedit jeudi 17 juillet 2025.

LES JEUDIS DE SAINT-GENIÈS DUO OR&YAN

Saint-Geniès-de-Fontedit Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-17

fin : 2025-07-17

Date(s) :

2025-07-17

Duo musical formé par Aurélia et Yannick, chanteurs professionnels depuis 25 ans, propose un tour de chant dédié aux grands classiques de la chanson française à 21h aux Écuries. Leur performance met en valeur leur talent vocal et invite le public à chanter avec eux les refrains emblématiques d’artistes comme Aznavour, Piaf, Brel, Sanson, Cabrel ou encore Nougaro.

.

Saint-Geniès-de-Fontedit 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 36 22 05

English :

A musical duo formed by Aurélia and Yannick, professional singers for 25 years, propose a singing tour dedicated to the great classics of French chanson at 9pm at the Ecuries. Their performance showcases their vocal talent, and invites the audience to join them in singing the iconic refrains of artists such as Aznavour, Piaf, Brel, Sanson, Cabrel and Nougaro.

German :

Das musikalische Duo Aurélia und Yannick, seit 25 Jahren professionelle Sänger, bietet um 21 Uhr in Les Écuries eine Gesangstour an, die den großen Klassikern des französischen Chansons gewidmet ist. Ihr Auftritt bringt ihr stimmliches Talent zur Geltung und lädt das Publikum dazu ein, mit ihnen die emblematischen Refrains von Künstlern wie Aznavour, Piaf, Brel, Sanson, Cabrel oder auch Nougaro z

Italiano :

Un duo musicale formato da Aurélia e Yannick, cantanti professionisti da 25 anni, propone un tour canoro dedicato ai grandi classici della chanson francese alle 21.00 presso le Écuries. La loro esibizione mette in mostra il loro talento vocale e invita il pubblico a unirsi a loro per cantare i ritornelli iconici di artisti come Aznavour, Piaf, Brel, Sanson, Cabrel e Nougaro.

Espanol :

El dúo musical formado por Aurélia y Yannick, cantantes profesionales desde hace 25 años, ofrece una gira de canto dedicada a los grandes clásicos de la chanson francesa a las 21:00 h en las Écuries. Su actuación pone de manifiesto su talento vocal e invita al público a unirse a ellos para cantar los estribillos emblemáticos de artistas como Aznavour, Piaf, Brel, Sanson, Cabrel o Nougaro.

L’événement LES JEUDIS DE SAINT-GENIÈS DUO OR&YAN Saint-Geniès-de-Fontedit a été mis à jour le 2025-07-08 par 34 OT AVANT-MONTS