LES JEUDIS DE SAINT-GENIÈS MELTIN’POT Saint-Geniès-de-Fontedit

Saint-Geniès-de-Fontedit Hérault

Début : 2025-08-07

Ce groupe de la région Serviannaise se lance sur scène avec un répertoire mêlant classiques du rock français, américain et anglais. Leur énergie communicative en fait un groupe taillé pour le live.

Saint-Geniès-de-Fontedit 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 36 22 05

English :

This band from the Serviannaise region takes to the stage with a repertoire mixing French, American and English rock classics. Their infectious energy makes them an ideal live band.

German :

Diese Band aus der Region Serviannaise geht mit einem Repertoire auf die Bühne, das französische, amerikanische und englische Rockklassiker miteinander verbindet. Ihre ansteckende Energie macht sie zu einer Band, die wie geschaffen für Live-Auftritte ist.

Italiano :

Questo gruppo della regione Serviannaise sale sul palco con un repertorio che mescola classici del rock francese, americano e inglese. La loro energia contagiosa li rende una perfetta live band.

Espanol :

Este grupo de la región de Serviannaise sube al escenario con un repertorio que mezcla clásicos del rock francés, americano e inglés. Su energía contagiosa les convierte en la banda perfecta para el directo.

