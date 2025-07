LES JEUDIS DE SAINT-GENIÈS THE NEW HIGHWAY MEN Saint-Geniès-de-Fontedit

jeudi 21 août 2025.

LES JEUDIS DE SAINT-GENIÈS THE NEW HIGHWAY MEN

Saint-Geniès-de-Fontedit Hérault

Début : 2025-08-21

fin : 2025-08-21

2025-08-21

Ce groupe bien connu à Saint-Geniès maintenant, clôturera cette fin de saison avec leur classique franco-anglo-saxon, une sélection de chansons allant des années 60 à nos jours.

Saint-Geniès-de-Fontedit 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 36 22 05

English :

This group, well known in Saint-Geniès by now, will close out the end of the season with their Franco-Anglo-Saxon classic, a selection of songs from the 60s to the present day.

German :

Diese mittlerweile in Saint-Geniès wohlbekannte Gruppe wird dieses Saisonende mit ihrem franko-englisch-sächsischen Klassiker, einer Auswahl von Liedern von den 60er Jahren bis heute, abschließen.

Italiano :

Il noto gruppo di Saint-Geniès concluderà la stagione con il suo classico franco-anglosassone, una selezione di canzoni dagli anni ’60 a oggi.

Espanol :

Este conocido grupo de Saint-Geniès cerrará la temporada con su clásico franco-anglosajón, una selección de canciones de los años 60 hasta nuestros días.

