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Les jeudis de Saint Sauveur conférence, restauration, concert de chants basques Route d’Iraty Mendive

jeudi 6 août 2026 · Route d'Iraty · Mendive

Les jeudis de Saint Sauveur conférence, restauration, concert de chants basques Route d’Iraty Mendive

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Route d'Iraty
Adresse
Chapelle Saint Sauveur
Ville
64220 Mendive
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
17 17 17 Tarif de base plein tarif

Mendive

Les jeudis de Saint Sauveur conférence, restauration, concert de chants basques

Route d’Iraty Chapelle Saint Sauveur Mendive Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 18:00:00
fin : 2026-08-06

Date(s) :
2026-08-06

18h, conférence de Philippe Laplace survol du pays de Cize autour de son patrimoine.
18h30-20h, restauration.
20h, kantaldi chants basques. Première partie, Candeloup. 2nde partie Kanta Hergarai
A partir de 18h30, restauration sandwichs buvette sous chapiteau.   .

Route d’Iraty Chapelle Saint Sauveur Mendive 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 01 65 09 

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English : Les jeudis de Saint Sauveur conférence, restauration, concert de chants basques

L’événement Les jeudis de Saint Sauveur conférence, restauration, concert de chants basques Mendive a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Pays Basque

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