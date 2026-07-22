Les jeudis de Saint Sauveur conférence, restauration, concert de chants basques Route d’Iraty Mendive

Informations pratiques

Mendive

Les jeudis de Saint Sauveur conférence, restauration, concert de chants basques

Route d’Iraty Chapelle Saint Sauveur Mendive Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 18:00:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

18h, conférence de Philippe Laplace survol du pays de Cize autour de son patrimoine.

18h30-20h, restauration.

20h, kantaldi chants basques. Première partie, Candeloup. 2nde partie Kanta Hergarai

A partir de 18h30, restauration sandwichs buvette sous chapiteau. .

Route d’Iraty Chapelle Saint Sauveur Mendive 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 01 65 09

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English : Les jeudis de Saint Sauveur conférence, restauration, concert de chants basques

L’événement Les jeudis de Saint Sauveur conférence, restauration, concert de chants basques Mendive a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Pays Basque