Les jeudis de Saint Sauveur conférence, restauration, concert de chants basques Route d’Iraty Mendive
jeudi 13 août 2026 · Route d'Iraty · Mendive
Informations pratiques
Mendive
Les jeudis de Saint Sauveur conférence, restauration, concert de chants basques
Route d’Iraty Chapelle Saint Sauveur Mendive Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 17 – 17 – 17 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 18:00:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
18h, conférence de Pablo Martikorena préhistoire du tatouage.
18h30-20h, restauration.
20h, kantaldi chants basques. Première partie Amets (Negueloua familia). 2nde partie Kanta Hergarai
A partir de 18h30, restauration sandwichs buvette sous chapiteau. .
Route d’Iraty Chapelle Saint Sauveur Mendive 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 01 65 09
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English : Les jeudis de Saint Sauveur conférence, restauration, concert de chants basques
L’événement Les jeudis de Saint Sauveur conférence, restauration, concert de chants basques Mendive a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Pays Basque
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