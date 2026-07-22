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Les jeudis de Saint Sauveur conférence, restauration, concert de chants basques Route d’Iraty Mendive

jeudi 13 août 2026 · Route d'Iraty · Mendive

Les jeudis de Saint Sauveur conférence, restauration, concert de chants basques Route d’Iraty Mendive

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Route d'Iraty
Adresse
Chapelle Saint Sauveur
Ville
64220 Mendive
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
17 17 17 Tarif de base plein tarif

Mendive

Les jeudis de Saint Sauveur conférence, restauration, concert de chants basques

Route d’Iraty Chapelle Saint Sauveur Mendive Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 18:00:00
fin : 2026-08-13

Date(s) :
2026-08-13

18h, conférence de Pablo Martikorena préhistoire du tatouage.
18h30-20h, restauration.
20h, kantaldi chants basques. Première partie Amets (Negueloua familia). 2nde partie Kanta Hergarai
A partir de 18h30, restauration sandwichs buvette sous chapiteau.   .

Route d’Iraty Chapelle Saint Sauveur Mendive 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 01 65 09 

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English : Les jeudis de Saint Sauveur conférence, restauration, concert de chants basques

L’événement Les jeudis de Saint Sauveur conférence, restauration, concert de chants basques Mendive a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Pays Basque

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