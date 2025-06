Les Jeudis de Sévérac Dédicaces et rencontre d’artistes – Sévérac d’Aveyron 19 juin 2025 07:00

Les jeudis de l’été à la Maison d’Artiste de Sévérac-le-Château exposition, démonstration de filage de laine et dédicaces de Myriam Angilella-Scot et de Joseph Auquier.

Chaque jeudi de l’été, de 11h à 18h, la Maison d’Artiste de Sévérac-le-Château, avec l’association M’Arts Mots Culture, propose Les Jeudis de Sévérac .

À découvrir exposition des œuvres de Joseph Auquier, Démonstrations de filage de laine par Myriam Angilella-Scot, Séances de dédicaces différentes chaque semaine.

Juin :

Jeudi 19 juin BD La légende des 3 peuples , Mystérieuse Venise Joseph Auquier

Jeudi 26 juin Roman Cardabelle et Rose des sables Myriam Angilella-Scot

Juillet :

Jeudi 3 juillet Romans Les Bruguière et Les Tellier Myriam Angilella-Scot

Jeudi 10 juillet Ouvrage historique La Famille GRIMOARD et roman Amphélise de Montferrand Myriam Angilella-Scot

Jeudi 17 juillet Trilogie gallo-romaine et mérovingienne CAIUS , Les Fils de CAIUS , Les 4 frères monétaires mérovingiens Myriam Angilella-Scot

Jeudi 24 juillet BD La légende des 3 peuples , Mystérieuse Venise , Hermessinde et Shabaltor Joseph Auquier; roman Cardabelle et Rose des sables Myriam Angilella-Scot

Jeudi 31 juillet BD La légende des 3 peuples , Mystérieuse Venise , Hermessinde et Shabaltor Joseph Auquier; romans Les Bruguière et Les Tellier Myriam Angilella-Scot

Août :

Jeudi 7 août Romans Louise et Albert (histoire du chemin de fer) Myriam Angilella-Scot

Jeudi 14 août Romans Les Bruguière et Les Tellier Myriam Angilella-Scot

Jeudi 21 août Trilogie gallo-romaine et mérovingienne CAIUS , Les Fils de CAIUS , Les 4 frères monétaires mérovingiens Myriam Angilella-Scot

Jeudi 28 août BD La légende des 3 peuples , Mystérieuse Venise , Hermessinde et Shabaltor Joseph Auquier; roman Cardabelle et Rose des sables Myriam Angilella-Scot

Septembre :

Jeudi 4 septembre Trilogie gallo-romaine et mérovingienne CAIUS , Les Fils de CAIUS , Les 4 frères monétaires mérovingiens Myriam Angilella ; BD La légende des 3 peuples , Mystérieuse Venise , Hermessinde et Shabaltor Joseph Auquier

Jeudi 18 septembre BD La légende des 3 peuples , Mystérieuse Venise , Hermessinde et Shabaltor Joseph Auquier; roman Cardabelle et Rose des sables Myriam Angilella-Scot .

Sévérac-le-Château

Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 6 83 07 19 80

English :

Summer Thursdays at the Maison d?Artiste in Sévérac-le-Château: exhibition, wool-spinning demonstration and book signings by Myriam Angilella-Scot and Joseph Auquier.

German :

Donnerstags im Sommer im Maison d’Artiste in Sévérac-le-Château: Ausstellung, Vorführung des Wollspinnens und Autogrammstunden von Myriam Angilella-Scot und Joseph Auquier.

Italiano :

Giovedì d’estate alla Maison d’Artiste di Sévérac-le-Château: mostra, dimostrazione di filatura della lana e firma del libro di Myriam Angilella-Scot e Joseph Auquier.

Espanol :

Jueves de verano en la Maison d’Artiste de Sévérac-le-Château: exposición, demostración de hilado de lana y firma de libros por Myriam Angilella-Scot y Joseph Auquier.

