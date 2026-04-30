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Les Jeudis de Soultz Les Jeudis Divins Soultz-Haut-Rhin

Les Jeudis de Soultz Les Jeudis Divins Soultz-Haut-Rhin jeudi 2 juillet 2026.

Adresse : Place de la République

Ville : 68360 Soultz-Haut-Rhin

Département : Haut-Rhin

Début : jeudi 2 juillet 2026

Fin : vendredi 3 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 0

Soultz-Haut-Rhin

Les Jeudis de Soultz Les Jeudis Divins

Place de la République Soultz-Haut-Rhin Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-02 19:00:00
fin : 2026-07-30 23:59:00

Date(s) :
2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30

Pour le mois de juillet

– 2 juillet à 19h Tanguy Marot & le domaine ROTH
– 9 juillet à 19h Elise Rollin & le Château d’Ollwiller
– 16 juillet à 19h Eric Letzelter & le domaine Weinzaepfel
– 23 juillet à 19h Wojciech Olszyczka & la Cave du Vieil Armand
– 30 juillet à 19h Monique Leimbach-Weinzaepfel & le domaine Brucker 0  .

Place de la République Soultz-Haut-Rhin 68360 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 62 25 40 

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English :

L’événement Les Jeudis de Soultz Les Jeudis Divins Soultz-Haut-Rhin a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller

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