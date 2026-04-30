Les Jeudis de Soultz Les Jeudis Divins Soultz-Haut-Rhin
Les Jeudis de Soultz Les Jeudis Divins Soultz-Haut-Rhin jeudi 2 juillet 2026.
Soultz-Haut-Rhin
Les Jeudis de Soultz Les Jeudis Divins
Place de la République Soultz-Haut-Rhin Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-02 19:00:00
fin : 2026-07-30 23:59:00
Date(s) :
2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30
Pour le mois de juillet
– 2 juillet à 19h Tanguy Marot & le domaine ROTH
– 9 juillet à 19h Elise Rollin & le Château d’Ollwiller
– 16 juillet à 19h Eric Letzelter & le domaine Weinzaepfel
– 23 juillet à 19h Wojciech Olszyczka & la Cave du Vieil Armand
– 30 juillet à 19h Monique Leimbach-Weinzaepfel & le domaine Brucker 0 .
Place de la République Soultz-Haut-Rhin 68360 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 62 25 40
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English :
L’événement Les Jeudis de Soultz Les Jeudis Divins Soultz-Haut-Rhin a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller
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