Soultz-Haut-Rhin

Les Jeudis de Soultz Les Jeudis Divins

Place de la République Soultz-Haut-Rhin Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-02 19:00:00

fin : 2026-07-30 23:59:00

Date(s) :

2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30

Pour le mois de juillet

– 2 juillet à 19h Tanguy Marot & le domaine ROTH

– 9 juillet à 19h Elise Rollin & le Château d’Ollwiller

– 16 juillet à 19h Eric Letzelter & le domaine Weinzaepfel

– 23 juillet à 19h Wojciech Olszyczka & la Cave du Vieil Armand

– 30 juillet à 19h Monique Leimbach-Weinzaepfel & le domaine Brucker 0 .

Place de la République Soultz-Haut-Rhin 68360 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 62 25 40

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English :

L’événement Les Jeudis de Soultz Les Jeudis Divins Soultz-Haut-Rhin a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller