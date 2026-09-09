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Les jeudis déconnectés au musée du quai Branly Musée du quai Branly Paris

jeudi 10 septembre 2026 · Musée du quai Branly · Paris

Les jeudis déconnectés au musée du quai Branly Musée du quai Branly Paris

Informations pratiques

Début
jeudi 10 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Lieu
Musée du quai Branly
Adresse
37 quai Jacques Chirac
Ville
75007 Paris
Département
Paris
Tarif
<p class="text">Gratuit (dans la limite des places disponibles)<br></p>

Prendre le temps… prendre le temps de regarder, d’échanger, de se laisser surprendre, de s’interroger, de découvrir autrement… C’est ce que le musée propose à l’occasion de ces trois jeudis déconnectés.

Une plongée au cœur des collections en musique, en voix, en dessin… sans écran, sans portable, sans notification… une parenthèse dans un environnement ultra-connecté, idéale pour commencer l’année !

Au programme

  • Des visites en musique animées en Galerie Marc Ladreit de Lacharrière
  • Des visites dessinées « Carnet de voyage »
  • Des séances de contes
  • Un atelier cartes postales à colorier en continu en zone Amériques sur le plateau des Collections
  • Un espace détente avec une sélection d’ouvrages du salon de lecture Jacques Kerchache

A noter

Les dispositifs multimédias présents habituellement sur le plateau des Collections seront coupés lors de ces trois nocturnes afin de vivre pleinement l’expérience.

Offrez-vous une parenthèse hors du temps : trois jeudis pour redécouvrir le musée sans écran, au rythme de la musique, de la voix et du dessin.
Le jeudi 24 septembre 2026
de 19h00 à 22h00
Le jeudi 17 septembre 2026
de 19h00 à 22h00
Le jeudi 10 septembre 2026
de 19h00 à 22h00
gratuit

Gratuit (dans la limite des places disponibles)

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-10T22:00:00+02:00
fin : 2026-09-25T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-10T19:00:00+02:00_2026-09-10T22:00:00+02:00;2026-09-17T19:00:00+02:00_2026-09-17T22:00:00+02:00;2026-09-24T19:00:00+02:00_2026-09-24T22:00:00+02:00

Musée du quai Branly 37 quai Jacques Chirac  75007 Paris
https://www.quaibranly.fr/fr/expositions-evenements/au-musee/spectacles-fetes-et-evenements/fetes-et-evenements/details-de-levenement/e/les-jeudis-deconnectes


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