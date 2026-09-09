Les jeudis déconnectés au musée du quai Branly Musée du quai Branly Paris

Informations pratiques

Prendre le temps… prendre le temps de regarder, d’échanger, de se laisser surprendre, de s’interroger, de découvrir autrement… C’est ce que le musée propose à l’occasion de ces trois jeudis déconnectés.

Une plongée au cœur des collections en musique, en voix, en dessin… sans écran, sans portable, sans notification… une parenthèse dans un environnement ultra-connecté, idéale pour commencer l’année !

Au programme

Des visites en musique animées en Galerie Marc Ladreit de Lacharrière

animées en Galerie Marc Ladreit de Lacharrière Des visites dessinées « Carnet de voyage »

« Carnet de voyage » Des séances de contes

Un atelier cartes postales à colorier en continu en zone Amériques sur le plateau des Collections

à colorier en continu en zone Amériques sur le plateau des Collections Un espace détente avec une sélection d’ouvrages du salon de lecture Jacques Kerchache

A noter

Les dispositifs multimédias présents habituellement sur le plateau des Collections seront coupés lors de ces trois nocturnes afin de vivre pleinement l’expérience.

Offrez-vous une parenthèse hors du temps : trois jeudis pour redécouvrir le musée sans écran, au rythme de la musique, de la voix et du dessin.

Le jeudi 24 septembre 2026

de 19h00 à 22h00

Le jeudi 17 septembre 2026

de 19h00 à 22h00

Le jeudi 10 septembre 2026

de 19h00 à 22h00

gratuit

Gratuit (dans la limite des places disponibles)

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-10T22:00:00+02:00

fin : 2026-09-25T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-10T19:00:00+02:00_2026-09-10T22:00:00+02:00;2026-09-17T19:00:00+02:00_2026-09-17T22:00:00+02:00;2026-09-24T19:00:00+02:00_2026-09-24T22:00:00+02:00

Musée du quai Branly 37 quai Jacques Chirac 75007 Paris

https://www.quaibranly.fr/fr/expositions-evenements/au-musee/spectacles-fetes-et-evenements/fetes-et-evenements/details-de-levenement/e/les-jeudis-deconnectes



Afficher la carte du lieu Musée du quai Branly et trouvez le meilleur itinéraire

