Les jeudis déconnectés au musée du quai Branly Musée du quai Branly Paris
jeudi 10 septembre 2026 · Musée du quai Branly · Paris
Informations pratiques
Prendre le temps… prendre le temps de regarder, d’échanger, de se laisser surprendre, de s’interroger, de découvrir autrement… C’est ce que le musée propose à l’occasion de ces trois jeudis déconnectés.
Une plongée au cœur des collections en musique, en voix, en dessin… sans écran, sans portable, sans notification… une parenthèse dans un environnement ultra-connecté, idéale pour commencer l’année !
Au programme
- Des visites en musique animées en Galerie Marc Ladreit de Lacharrière
- Des visites dessinées « Carnet de voyage »
- Des séances de contes
- Un atelier cartes postales à colorier en continu en zone Amériques sur le plateau des Collections
- Un espace détente avec une sélection d’ouvrages du salon de lecture Jacques Kerchache
A noter
Les dispositifs multimédias présents habituellement sur le plateau des Collections seront coupés lors de ces trois nocturnes afin de vivre pleinement l’expérience.
Offrez-vous une parenthèse hors du temps : trois jeudis pour redécouvrir le musée sans écran, au rythme de la musique, de la voix et du dessin.
Le jeudi 24 septembre 2026
de 19h00 à 22h00
Le jeudi 17 septembre 2026
de 19h00 à 22h00
Le jeudi 10 septembre 2026
de 19h00 à 22h00
gratuit
Gratuit (dans la limite des places disponibles)
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-10T22:00:00+02:00
fin : 2026-09-25T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-10T19:00:00+02:00_2026-09-10T22:00:00+02:00;2026-09-17T19:00:00+02:00_2026-09-17T22:00:00+02:00;2026-09-24T19:00:00+02:00_2026-09-24T22:00:00+02:00
Musée du quai Branly 37 quai Jacques Chirac 75007 Paris
https://www.quaibranly.fr/fr/expositions-evenements/au-musee/spectacles-fetes-et-evenements/fetes-et-evenements/details-de-levenement/e/les-jeudis-deconnectes
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