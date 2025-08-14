LES JEUDIS DECOUVERTE Atelier de sensibilisation à l’environnement Belfort

rue Xavier Bauer Belfort Territoire de Belfort

Tarif : 0 – 0 – EUR

Début : 2025-08-14 14:00:00

fin : 2025-08-14 16:00:00

2025-08-14

Cet atelier d’ornithologie dans la Citadelle, organisé avec le service Environnement de la Ville de Belfort, vous permettra d’en apprendre davantage sur les oiseaux vivant dans ce lieu chargé d’Histoire.

RDV dans la Cour d’Honneur de la Citadelle

Sur réservation 03 84 54 56 40 ou par mail mediationmusees@mairie-belfort.fr

Présentation proposée à l’extérieur en fonction des conditions météorologiques. .

rue Xavier Bauer Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 54 56 40 mediationmusees@mairie-belfort.fr

