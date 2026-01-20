Les Jeudis Dégust’ au Domaine de Combelles Le Monastère

Les Jeudis Dégust’ au Domaine de Combelles

Parc de Combelles Le Monastère Aveyron

Tarif : – – EUR

40

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-02-05

fin : 2026-03-05

Date(s) :

2026-02-05 2026-02-26 2026-03-05 2026-03-26 2026-04-02 2026-04-30

Soirée dégustation de vin (thèmes variés) avec accords mets & vins.

Les Jeudis Dégust’ sont des soirées conviviales de découverte œnologique en partenariat avec la cave Bonbonne (caviste local spécialisé dans les vins).

Le but ? Découvrir des vins, apprendre à les apprécier, et partager un bon moment autour du vin et du terroir.

Programme

5 février Fromages & vins

26 février Les vins locaux

5 mars Tour de France des vins

26 mars Vin du Languedoc

2 avril Dégustation à l’aveugle

30 avril Invitation vigneron

Places limitées … Réservations en ligne ou à l’accueil du village vacances. Accords mets & vins inclus dans le tarif. 40 .

Parc de Combelles Le Monastère 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 67 32 79

English :

Wine tasting evenings (various themes) with food & wine pairings.

