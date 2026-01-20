Les Jeudis Dégust’ au Domaine de Combelles Le Monastère
Les Jeudis Dégust’ au Domaine de Combelles
Parc de Combelles Le Monastère Aveyron
40
Accord mets & vins
Début : Jeudi 2026-02-05
fin : 2026-03-05
2026-02-05 2026-02-26 2026-03-05 2026-03-26 2026-04-02 2026-04-30
Soirée dégustation de vin (thèmes variés) avec accords mets & vins.
Les Jeudis Dégust’ sont des soirées conviviales de découverte œnologique en partenariat avec la cave Bonbonne (caviste local spécialisé dans les vins).
Le but ? Découvrir des vins, apprendre à les apprécier, et partager un bon moment autour du vin et du terroir.
Programme
5 février Fromages & vins
26 février Les vins locaux
5 mars Tour de France des vins
26 mars Vin du Languedoc
2 avril Dégustation à l’aveugle
30 avril Invitation vigneron
Places limitées … Réservations en ligne ou à l’accueil du village vacances. Accords mets & vins inclus dans le tarif. 40 .
Parc de Combelles Le Monastère 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 67 32 79
English :
Wine tasting evenings (various themes) with food & wine pairings.
L’événement Les Jeudis Dégust’ au Domaine de Combelles Le Monastère a été mis à jour le 2026-01-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)