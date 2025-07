Les jeudis des Villages Saint-Georges-d’Oléron

Les jeudis des Villages Saint-Georges-d’Oléron jeudi 17 juillet 2025.

Les jeudis des Villages

Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-07-17 18:00:00

fin : 2025-08-14 19:30:00

Date(s) :

2025-07-17 2025-07-24 2025-07-31 2025-08-07 2025-08-14 2025-08-21 2025-08-28

Balade commentée d’1h30 pour découvrir les villages de la commune de Saint-Georges avec Corinne Pelletier Chaucre, Chéray, Domino, Notre Dame-en-l’Isle et Sauzelle.

Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 76 63 75

English : Village Thursdays

1h30 guided tour of the villages of Saint-Georges with Corinne Pelletier: Chaucre, Chéray, Domino, Notre Dame-en-l’Isle and Sauzelle.

German : Donnerstags in den Club-Resorts

Kommentierter Spaziergang von 1,5 Stunden, um die Dörfer der Gemeinde Saint-Georges mit Corinne Pelletier zu entdecken: Chaucre, Chéray, Domino, Notre Dame-en-l’Isle und Sauzelle.

Italiano :

Visita guidata di un’ora ai villaggi di Saint-Georges con Corinne Pelletier: Chaucre, Chéray, Domino, Notre Dame-en-l’Isle e Sauzelle.

Espanol : Jueves de pueblo

Una visita guiada de una hora y media por los pueblos de Saint-Georges con Corinne Pelletier: Chaucre, Chéray, Domino, Notre Dame-en-l’Isle y Sauzelle.

L’événement Les jeudis des Villages Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2025-07-11 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes