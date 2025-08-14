Les jeudis du Berria Partie de pelote à main nue Hasparren
Les jeudis du Berria Partie de pelote à main nue
Trinquet Berria Hasparren Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 15 – 15 – 14 EUR
18h et 19h, 2 parties du Challenge du Berria (finales) avec les joueurs d’élite pro. .
Trinquet Berria Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02
