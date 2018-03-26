Les Jeudis du CCMA Roubaix

Les Jeudis du CCMA

24Place de la Liberté Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26 18:00:00

fin : 2026-03-26 19:00:00

Date(s) :

2026-03-26

Les Jeudis du CCMA

Le Centre Culturel du Monde Arabe a le plaisir de vous convier à une conférence consacrée à

L’orientalisme et Edward Saïd

Cette rencontre, animée par Boutros Hayek et Jean René Genty, proposera une analyse approfondie de la pensée d’Edward Saïd et de sa critique de l’orientalisme.

Elle mettra en lumière les enjeux historiques, culturels et politiques de cette réflexion majeure, ainsi que sa portée dans le contexte contemporain.

Jeudi 26 mars à 18h

Maison des Associations

24, place de la Liberté

Entrée libre

Renseignements

[info@ccma.fr](mailto:info@ccma.fr) 03 20 02 57 21

Nous vous attendons nombreux pour ce temps d’échange et de réflexion.

Les Jeudis du CCMA

Le Centre Culturel du Monde Arabe a le plaisir de vous convier à une conférence consacrée à

L’orientalisme et Edward Saïd

Cette rencontre, animée par Boutros Hayek et Jean René Genty, proposera une analyse approfondie de la pensée d’Edward Saïd et de sa critique de l’orientalisme.

Elle mettra en lumière les enjeux historiques, culturels et politiques de cette réflexion majeure, ainsi que sa portée dans le contexte contemporain.

Jeudi 26 mars à 18h

Maison des Associations

24, place de la Liberté

Entrée libre

Renseignements

[info@ccma.fr](mailto:info@ccma.fr) 03 20 02 57 21

Nous vous attendons nombreux pour ce temps d’échange et de réflexion. .

24Place de la Liberté Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 02 57 21 info@ccma.fr

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English :

CCMA Thursdays

The Centre Culturel du Monde Arabe is pleased to invite you to a conference on

Orientalism and Edward Saïd

Hosted by Boutros Hayek and Jean René Genty, this meeting will offer an in-depth analysis of Edward Saïd?s thought and his critique of Orientalism.

It will highlight the historical, cultural and political stakes of this major reflection, as well as its significance in the contemporary context.

Thursday, March 26 at 6pm

Maison des Associations

24, place de la Liberté

Free admission

For further information, please contact

[info@ccma.fr](mailto:info@ccma.fr) ? 03 20 02 57 21

We look forward to welcoming you to this time of exchange and reflection.

L’événement Les Jeudis du CCMA Roubaix a été mis à jour le 2026-03-14 par Hauts-de-France Tourisme