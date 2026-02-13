Les Jeudis du CFLC, Centre de formation Louise COUVE, Aubervilliers

Les Jeudis du CFLC Jeudi 26 mars, 14h00 Centre de formation Louise COUVE Seine-Saint-Denis

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-26T14:00:00+01:00 – 2026-03-26T15:30:00+01:00

Fin : 2026-03-26T14:00:00+01:00 – 2026-03-26T15:30:00+01:00

Les jeudis du CFLC sont des réunions d’information dédiées à la présentation des formations du CFLC dans les domaines sanitaire, social et médico-social.

Ces rencontres permettent de découvrir les contenus des formations, les modalités d’accès, les conditions d’admission, les débouchés professionnels ainsi que les possibilités de financement. L’équipe du CFLC est présente pour répondre aux questions des participants et les accompagner dans leur projet de formation.

Formations présentées:

Infirmier

Aide-soignant

Auxiliaire de puériculture

DEAES (Diplôme d’État d’Accompagnant Éducatif et Social)

ADVF (Assistant de Vie aux Familles)

SAMA (secrétaire assistant médico administratif)

ASMS (agent de service médico social)

Assistant médical

Brancardier

Centre de formation Louise COUVE 46 rue de la Commune de Paris 3300 Aubervilliers Aubervilliers 93300 Centre-Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France

Présentation des formations dispensées au CFLC