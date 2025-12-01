Les jeudis du cinéma Casse-Noisette Cinéma Sainte-Barbe Roscoff
Les jeudis du cinéma Casse-Noisette Cinéma Sainte-Barbe Roscoff vendredi 26 décembre 2025.
Les jeudis du cinéma Casse-Noisette
Cinéma Sainte-Barbe 16 Rue Yann d’Argent Roscoff Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-26 15:00:00
fin : 2025-12-26
Date(s) :
2025-12-26
Casse-Noisette de Peter Wright. Exceptionnellement un vendredi.
Les mélodies les plus connues de Tchaïkovski associées aux décors de Julia Travelyan. .
Cinéma Sainte-Barbe 16 Rue Yann d’Argent Roscoff 29680 Finistère Bretagne
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Les jeudis du cinéma Casse-Noisette Roscoff a été mis à jour le 2025-10-10 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX