Les jeudis du cinéma Casse-Noisette Cinéma Sainte-Barbe Roscoff

Les jeudis du cinéma Casse-Noisette Cinéma Sainte-Barbe Roscoff vendredi 26 décembre 2025.

Les jeudis du cinéma Casse-Noisette

Cinéma Sainte-Barbe 16 Rue Yann d’Argent Roscoff Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-26 15:00:00
fin : 2025-12-26

Date(s) :
2025-12-26

Casse-Noisette de Peter Wright. Exceptionnellement un vendredi.
Les mélodies les plus connues de Tchaïkovski associées aux décors de Julia Travelyan.   .

Cinéma Sainte-Barbe 16 Rue Yann d’Argent Roscoff 29680 Finistère Bretagne  

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Les jeudis du cinéma Casse-Noisette Roscoff a été mis à jour le 2025-10-10 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX