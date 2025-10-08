Les jeudis du cinéma La Traviata Cinéma Sainte-Barbe Roscoff
Les jeudis du cinéma La Traviata Cinéma Sainte-Barbe Roscoff jeudi 12 février 2026.
Les jeudis du cinéma La Traviata
Cinéma Sainte-Barbe 16 Rue Yann d’Argent Roscoff Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-12 15:00:00
fin : 2026-02-12
Date(s) :
2026-02-12
La Traviata Aussi intimiste que somptueux, La Traviata offre des mélodies parmi les plus célèbres de l’histoire de l’opéra. Le rôle principal de soprano est interprété par Ermonela Jaho. .
Cinéma Sainte-Barbe 16 Rue Yann d’Argent Roscoff 29680 Finistère Bretagne
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Les jeudis du cinéma La Traviata Roscoff a été mis à jour le 2025-10-10 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX