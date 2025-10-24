Les jeudis du cinéma Tosca Cinéma Sainte-Barbe Roscoff

Les jeudis du cinéma Tosca Cinéma Sainte-Barbe Roscoff vendredi 24 octobre 2025.

Les jeudis du cinéma Tosca

Cinéma Sainte-Barbe 16 Rue Yann d’Argent Roscoff Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-24 15:00:00
fin : 2025-10-24

Date(s) :
2025-10-24

Les jeudis du cinéma, exceptionnellement le vendredi Tosca de Puccini.   .

Cinéma Sainte-Barbe 16 Rue Yann d’Argent Roscoff 29680 Finistère Bretagne  

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Les jeudis du cinéma Tosca Roscoff a été mis à jour le 2025-10-06 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX