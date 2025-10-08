Les jeudis du cinéma Woolf Works Cinéma Sainte-Barbe Roscoff
Les jeudis du cinéma Woolf Works Cinéma Sainte-Barbe Roscoff jeudi 12 mars 2026.
Les jeudis du cinéma Woolf Works
Cinéma Sainte-Barbe 16 Rue Yann d’Argent Roscoff Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-12 15:00:00
fin : 2026-03-12
Date(s) :
2026-03-12
Woolf Works Le chorégraphe Wayne McGregor dirige une équipe artistique pour évoquer le style d’écriture caractéristique de Virginia Woolf. .
Cinéma Sainte-Barbe 16 Rue Yann d’Argent Roscoff 29680 Finistère Bretagne
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Les jeudis du cinéma Woolf Works Roscoff a été mis à jour le 2025-10-10 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX