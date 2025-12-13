Les Jeudis du Conservatoire Médiathèque de la Canopée Paris

Les Jeudis du Conservatoire Médiathèque de la Canopée Paris jeudi 12 février 2026.

En partenariat avec le Conservatoire W. A. Mozart

Jeudi 12 février : Concert d’ensemble de guitares du Conservatoire

Venez écoutez les élèves de la classe de guitare sèche du Conservatoire A. Mozart, réunis dans un ensemble exceptionnel !
Venez écoutez et voir les élèves du Conservatoire Mozart dans les espaces de la médiathèque ! Solo, duo, trio de guitares… les performances du Conservatoire resteront dans vos mémoires !
Tout public.

Médiathèque de la Canopée 10 passage de la Canopée  75001 Paris