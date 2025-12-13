Les Jeudis du Conservatoire Médiathèque de la Canopée Paris

En accès libre et gratuit.

En partenariat avec le Conservatoire W. A. Mozart

Jeudi 12 février : Concert d’ensemble de guitares du Conservatoire Venez écoutez les élèves de la classe de guitare sèche du Conservatoire A. Mozart, réunis dans un ensemble exceptionnel !

De 18h à 18h45 environ, le jeudi 12 février. Entrée libre et gratuite

Venez écoutez et voir les élèves du Conservatoire Mozart dans les espaces de la médiathèque ! Solo, duo, trio de guitares… les performances du Conservatoire resteront dans vos mémoires !

Le jeudi 12 février 2026

de 18h00 à 18h45

gratuit

Tout public.

Médiathèque de la Canopée 10 passage de la Canopée 75001 Paris