Les Jeudis du Conservatoire Médiathèque de la Canopée Paris jeudi 12 février 2026.
En partenariat avec le Conservatoire W. A. Mozart
Jeudi 12 février : Concert d’ensemble de guitares du Conservatoire
Venez écoutez les élèves de la classe de guitare sèche du Conservatoire A. Mozart, réunis dans un ensemble exceptionnel !
De 18h à 18h45 environ, le jeudi 12 février. Entrée libre et gratuite
Venez écoutez et voir les élèves du Conservatoire Mozart dans les espaces de la médiathèque ! Solo, duo, trio de guitares… les performances du Conservatoire resteront dans vos mémoires !
gratuit
Tout public.
Date(s) : 2026-02-12T18:00:00+02:00_2026-02-12T18:45:00+02:00
Médiathèque de la Canopée 10 passage de la Canopée 75001 Paris