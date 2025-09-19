Les Jeudis du Jazz avec Louis Winsberg et Yvan Cujious Espace culturel « Les Arcades » Créon

Les Jeudis du Jazz avec Louis Winsberg et Yvan Cujious

Espace culturel « Les Arcades » 3 Rue Montesquieu Créon Gironde

Tarif : 3 – 3 – 10 EUR

Début : 2026-02-05

fin : 2026-02-05

2026-02-05

20 ans après la disparition de Claude Nougaro et 30 ans après son album mythique, « 1 Voix 10 Doigts », Yvan Cujious et Louis Winsberg lui rendent hommage avec 1 voix, 6 cordes. Le duo revisite en guitare-voix l’incroyable répertoire qu’on a plus souvent l’habitude d’entendre au piano. Yvan Cujious est repéré par Claude Nougaro en 1996, à Toulouse, lors d’un concours de chanson qu’il a remporté et dont Claude était le Président du jury. Dès lors, les deux musiciens sont amenés à se rapprocher et collaborent sur de nombreux projets. En 2004, au décès de Claude, Yvan fonde, avec Hélène Nougaro, l’Association Claude Nougaro dont il prend la direction artistique jusqu’en 2009. Dans ce concert-spectacle, entre performances virtuoses et textes inédits, stand-up et concert de jazz, on pleure, on chante, on rit et puis on frissonne ! A 19 h, dégustation de vin du Château des Rochers puis concert. .

Espace culturel « Les Arcades » 3 Rue Montesquieu Créon 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 30 65 59 carlina@larural.fr

