Les jeudis du musée Beaux-arts le portrait de Claude Fénelon par Claude Bailleul en 1718. Musée d’Art et d’Archéologie du Périgord Périgueux
Les jeudis du musée Beaux-arts le portrait de Claude Fénelon par Claude Bailleul en 1718. Musée d’Art et d’Archéologie du Périgord Périgueux jeudi 26 février 2026.
Les jeudis du musée Beaux-arts le portrait de Claude Fénelon par Claude Bailleul en 1718.
Musée d’Art et d’Archéologie du Périgord 22 Cours Tourny Périgueux Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-26
fin : 2026-02-26
Date(s) :
2026-02-26
Le portrait de Claude Fénelon par Claude Bailleul en 1718 par Jean-Marc Nicolas, historien de l’art.
Entrée gratuite .
Musée d’Art et d’Archéologie du Périgord 22 Cours Tourny Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 40 70
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les jeudis du musée Beaux-arts le portrait de Claude Fénelon par Claude Bailleul en 1718.
L’événement Les jeudis du musée Beaux-arts le portrait de Claude Fénelon par Claude Bailleul en 1718. Périgueux a été mis à jour le 2025-12-17 par OT Communal de Périgueux