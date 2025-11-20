Les jeudis du Musée Biarritz et les Années Folles Rue Broquedis Biarritz

Rue Broquedis Musée historique de Biarritz Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Conférence Biarritz et les Années Folles par Edouard Labrune

Edouard Labrune auteur du livre Côte basque, l’album des années folles est passionné par le Pays basque d’avant-guerre.

La Côte basque française dans les années 1920-1929, période de libéralisation des mœurs, de luxe et d’excès, à l’atmosphère festive et créative, brille d’un éclat incomparable et international.

Cette conférence vous fera revivre les moments marquants de cette époque mythique. .

