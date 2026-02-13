Les jeudis du musée Carte blanche à Michel Batlle

22 Cours Tourny Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-12 10:00:00

fin : 2026-03-12 17:00:00

Date(s) :

2026-03-12

Faites une pause musée en dévorant des yeux une œuvre. Une mise en appétit pour vous donner l’envie d’en savoir plus et de revenir plus longuement.

Jeudi 12 mars de 12h30 à 13h15 ENTRÉE GRATUITE

Carte blanche à Michel Batlle, invité d’honneur de la 25ème édition du Festival Expoésie

Renseignements Musée d’Art et d’Archéologie du Périgord 22 cours Tourny 24000 Périgueux 05 53 06 40 70 maap@perigueux.fr. .

22 Cours Tourny Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 40 70

English : Les jeudis du musée Carte blanche à Michel Batlle

Take a museum break by devouring a work of art with your eyes. An appetizer to whet your appetite for more, and to keep you coming back for more.

Thursday, March 12, 12.30 1.15 pm ? FREE ADMISSION

Carte blanche with Michel Batlle, guest of honor at the 25th Festival Expoésie

L’événement Les jeudis du musée Carte blanche à Michel Batlle Périgueux a été mis à jour le 2026-02-13 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux