Les jeudis du musée conférence Emma Reyes, une œuvre gourmande Musée d’art et d’archéologie Périgueux
Les jeudis du musée conférence Emma Reyes, une œuvre gourmande Musée d’art et d’archéologie Périgueux jeudi 13 novembre 2025.
Les jeudis du musée conférence Emma Reyes, une œuvre gourmande
Musée d’art et d’archéologie 22 Cours Tourny Périgueux Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-13
fin : 2025-11-13
Date(s) :
2025-11-13
Conférence par Stéphanie COTTIN, présidente de l’assocition Emma Reyes et commissaire de l’accrochage des œuvres de l’artiste du Maap. .
Musée d’art et d’archéologie 22 Cours Tourny Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 40 70 maap@perigueux.fr
English : Les jeudis du musée conférence Emma Reyes, une œuvre gourmande
German : Les jeudis du musée conférence Emma Reyes, une œuvre gourmande
Italiano :
Espanol : Les jeudis du musée conférence Emma Reyes, une œuvre gourmande
L’événement Les jeudis du musée conférence Emma Reyes, une œuvre gourmande Périgueux a été mis à jour le 2025-11-09 par OT Communal de Périgueux