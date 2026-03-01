Les jeudis du musée Girl power, les femmes dans la mythologie. Périgueux

Les jeudis du musée Girl power, les femmes dans la mythologie.

Conférence Girl power, les femmes dans la mythologie . Dans le cadre du mois des droits des femmes, le MAAP invite Jessica Degain, conservatrice au musée des Beaux-Arts de Tours, pour une relecture féministe des scènes mythologiques représentées en peinture ou en sculpture.

Faites une pause musée en dévorant des yeux une oeuvre. Une mise en appétit pour vous donner l’envie d’en savoir plus et de revenir plus longuement.

Jeudi 26 mars de 12h30 à 13h15 Entrée gratuite

Renseignements Musée d’Art et d’Archéologie du Périgord 22 cours Tourny 24000 Périgueux 05 53 06 40 70 maap-accueil@perigueux.fr. .

22 Cours Tourny Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 40 70

English : Les jeudis du musée Girl power, les femmes dans la mythologie.

Conference: Girl power, women in mythology . As part of Women’s Rights Month, MAAP invites Jessica Degain, curator at the Musée des Beaux-Arts de Tours, to take a feminist look at mythological scenes depicted in painting and sculpture.

