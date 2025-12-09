Les jeudis du musée Guilhem Monédiaire Musée d’Art et d’Archéologie du Périgord Périgueux
Les jeudis du musée Guilhem Monédiaire Musée d’Art et d’Archéologie du Périgord Périgueux jeudi 8 janvier 2026.
Musée d’Art et d’Archéologie du Périgord 22 Cours Tourny Périgueux Dordogne
Recherches de provenance au sein des collections extra-européennes du MAAP, par Guilhem Monédiaire, doctorant en histoire du droit et chercheur de provenance indépendant
English : Les jeudis du musée Guilhem Monédiaire
Provenance research in MAAP’s non-European collections, by Guilhem Monédiaire, doctoral student in legal history and independent provenance researcher
