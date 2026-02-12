Les jeudis du Musée Jeanne Lanvin et Biarritz la mode balnéaire Rue Broquedis Biarritz

Les jeudis du Musée Jeanne Lanvin et Biarritz la mode balnéaire

Musée historique de Biarritz Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Au début des années 1920, Jeanne Lanvin ouvre une succursale de sa maison de couture avenue Édouard-VII à Biarritz. Dans cette station balnéaire alors au sommet de son prestige, elle propose à une clientèle fortunée une mode balnéaire élégante, en phase avec l’essor du tourisme et l’évolution du vêtement vers plus de liberté et de fluidité.

Cette conférence rend hommage à la créatrice visionnaire à travers ses créations balnéaires — costumes de bain, pyjamas de plage et robes du soir — et invite à revivre l’âge d’or de Biarritz.

Laetitia Hedde, historienne de la mode spécialisée dans la première moitié du XXᵉ siècle, valorise un fonds d’archives privées consacré notamment aux maisons Lanvin et Chanel. .

