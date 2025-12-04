Les jeudis du Musée La Belle Histoire des palaces de Biarritz Époque 2 Rue Broquedis Biarritz

Les jeudis du Musée La Belle Histoire des palaces de Biarritz Époque 2

Rue Broquedis Musée historique de Biarritz Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-04

fin : 2025-12-04

Date(s) :

2025-12-04

Conférence La Belle Histoire des palaces de Biarritz Époque 2 par l’auteure Marie d’Albarade

Dans l’époque 1 de La Belle Histoire des Palaces de Biarritz, Marie d’Albarade nous a fait découvrir les grands hôtels construits au XIXᵉ siècle, fruits du travail de familles d’hôteliers passionnés qui ont fait briller la ville sur la scène internationale.

Au XXᵉ siècle, l’hôtellerie change de visage ce sont désormais des sociétés qui édifient les palaces, dans un contexte marqué par les guerres, les crises et de profondes mutations sociales.

Ces établissements demeurent les témoins vivants de la grandeur hôtelière de Biarritz, et rappellent que derrière chaque façade se cache une part de la mémoire de la ville et de son rayonnement international.

Dans cette nouvelle conférence, elle évoquera le destin de l’hôtel du Palais, du Régina, du Carlton, du Miramar et du Plaza. .

