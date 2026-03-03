Les jeudis du Musée La Collection Gramont, de Vallière à Bayonne Cinq siècles de portraits historiques Rue Broquedis Biarritz

Les jeudis du Musée La Collection Gramont, de Vallière à Bayonne Cinq siècles de portraits historiques

Rue Broquedis Musée historique de Biarritz Biarritz Pyrénées-Atlantiques

2026-04-09

fin : 2026-04-09

2026-04-09

À la différence des autres ensembles du Musée Bonnat-Helleu, la collection Gramont n’est pas l’œuvre d’un seul collectionneur, mais l’héritage d’une famille noble attestée dès le XIe siècle, dont cinq siècles de portraits sont conservés depuis le XVIe siècle.

Olivier Ribeton, conservateur en chef honoraire du Musée Basque et de l’histoire de Bayonne, retrace dans La Collection Gramont, de Vallière à Bayonne l’histoire du château de Vallière (1975-1980) et l’étude de ces portraits, aujourd’hui déposés dans les musées de Bayonne.

Comme le souligne Henri Loyrette, chaque œuvre fait revivre le temps de Vallière , jusqu’à l’époque de Marcel Proust, perpétuant la mémoire et le nom des Gramont. .

Rue Broquedis Musée historique de Biarritz Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

