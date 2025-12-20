Les Jeudis du musée Le Docteur Jean Gaussen, un homme chanceux Musée d’Art et d’Archéologie du Périgord Périgueux

Les Jeudis du musée Le Docteur Jean Gaussen, un homme chanceux

Musée d’Art et d’Archéologie du Périgord 22 Cours Tourny Périgueux Dordogne

Faites une pause musée en dévorant des yeux une oeuvre. Une mise en appétit pour vous donner l’envie d’en savoir plus et de revenir plus longuement.

Jeudi 22 janvier de 12h30 à 13h15 ENTRÉE GRATUITE

Le Docteur Jean Gaussen, un homme chanceux par Guy Marchesseau, ancien responsable des collections de Préhistoire du MAAP. .

