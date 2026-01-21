Les Jeudis du musée Le portrait de Fénelon par Claude Bailleul en 1718 Périgueux

Les Jeudis du musée Le portrait de Fénelon par Claude Bailleul en 1718

22 Cours Tourny Périgueux Dordogne

Jeudi 26 février de 12h30 à 13h15

Le portrait de Fénelon par Claude Bailleul en 1718 par Jean-Marc Nicolas, historien de l’art.

Renseignements Musée d’Art et d’Archéologie du Périgord 22 cours Tourny 24000 Périgueux 05 53 06 40 70 73 maap-accueil@perigueux.fr.

Faites une pause musée en dévorant des yeux une oeuvre. Une mise en appétit pour vous donner l’envie d’en savoir plus et de revenir plus longuement.

22 Cours Tourny Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 40 70

English : Les Jeudis du musée Le portrait de Fénelon par Claude Bailleul en 1718

Thursday, February 26, 12:30 to 1:15 p.m

FREE ADMISSION

Claude Bailleul?s 1718 portrait of Fénelon by art historian Jean-Marc Nicolas.

Further information Musée d?Art et d?Archéologie du Périgord ? 22 cours Tourny ? 24000 Périgueux ? 05 53 06 40 70 73 ? maap-accueil@perigueux.fr.

