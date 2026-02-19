Les jeudis du musée Les collections océaniennes Périgueux
Les jeudis du musée Les collections océaniennes
22 Cours Tourny Périgueux Dordogne
Tarif : 5 – 5 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-02 13:00:00
fin : 2026-04-02 18:00:00
Date(s) :
2026-04-02
Conférence Les collections océaniennes, par Magali Mélandri, responsable de l’unité patrimoniale Océanie Insulinde au Musée du Quai Branly Jacques Chirac
> la collection océanienne du MAAP est la 7ème de France.
Faites une pause musée en dévorant des yeux une oeuvre. Une mise en appétit pour vous donner l’envie d’en savoir plus et de revenir plus longuement.
Jeudi 2 avril de 12h30 à 13h15 ENTRÉE GRATUITE
Renseignements Musée d’Art et d’Archéologie du Périgord 22 cours Tourny 24000 Périgueux 05 53 06 40 70 maap@perigueux.fr. .
22 Cours Tourny Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 40 70
English : Les jeudis du musée Les collections océaniennes
Lecture: Oceanic collections, by Magali Mélandri, head of the Oceania ? Insulinde at the Musée du Quai Branly Jacques Chirac
> The MAAP?s Oceanic collection is the 7th largest in France.
