Les jeudis du musée L’excision de la pierre de folie, les Flandres au 16ème siècle Périgueux

Les jeudis du musée L’excision de la pierre de folie, les Flandres au 16ème siècle

22 Cours Tourny Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-05 10:00:00

fin : 2026-02-05 17:00:00

Date(s) :

2026-02-05

Jeudi 5 février de 12h30 à 13h15 ENTRÉE GRATUITE

Conférence L’excision de la pierre de folie, les Flandres au 16ème siècle par Céline Dumas, directrice-adjointe des musées.

Rens Musée d’Art et d’Archéologie du Périgord 22 cours Tourny 24000 Périgueux 05 53 06 40 70 maap@perigueux.fr

Faites une pause musée en dévorant des yeux une oeuvre. Une mise en appétit pour vous donner l’envie d’en savoir plus et de revenir plus longuement.

22 Cours Tourny Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 40 70

English : Les jeudis du musée L’excision de la pierre de folie, les Flandres au 16ème siècle

Thursday, February 5, 12:30 pm 1:15 pm FREE ADMISSION

Conference L?excision de la pierre de folie, Flanders in the 16th century by Céline Dumas, deputy director of museums.

Information Musée d?Art et d?Archéologie du Périgord ? 22 cours Tourny ? 24000 Périgueux ? 05 53 06 40 70 maap@perigueux.fr

