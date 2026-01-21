Les jeudis du musée L’excision de la pierre de folie, les Flandres au 16ème siècle Périgueux
Les jeudis du musée L’excision de la pierre de folie, les Flandres au 16ème siècle Périgueux jeudi 5 février 2026.
Les jeudis du musée L’excision de la pierre de folie, les Flandres au 16ème siècle
22 Cours Tourny Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-05 10:00:00
fin : 2026-02-05 17:00:00
Date(s) :
2026-02-05
Jeudi 5 février de 12h30 à 13h15 ENTRÉE GRATUITE
Conférence L’excision de la pierre de folie, les Flandres au 16ème siècle par Céline Dumas, directrice-adjointe des musées.
Rens Musée d’Art et d’Archéologie du Périgord 22 cours Tourny 24000 Périgueux 05 53 06 40 70 maap@perigueux.fr
Faites une pause musée en dévorant des yeux une oeuvre. Une mise en appétit pour vous donner l’envie d’en savoir plus et de revenir plus longuement.
Jeudi 5 février de 12h30 à 13h15 ENTRÉE GRATUITE
Beaux-arts L’excision de la pierre de folie, les Flandres au 16ème siècle par Céline Dumas, directrice-adjointe des musées.
Renseignements Musée d’Art et d’Archéologie du Périgord 22 cours Tourny 24000 Périgueux 05 53 06 40 70 73 maap-accueil@perigueux.fr. .
22 Cours Tourny Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 40 70
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les jeudis du musée L’excision de la pierre de folie, les Flandres au 16ème siècle
Thursday, February 5, 12:30 pm 1:15 pm FREE ADMISSION
Conference L?excision de la pierre de folie, Flanders in the 16th century by Céline Dumas, deputy director of museums.
Information Musée d?Art et d?Archéologie du Périgord ? 22 cours Tourny ? 24000 Périgueux ? 05 53 06 40 70 maap@perigueux.fr
L’événement Les jeudis du musée L’excision de la pierre de folie, les Flandres au 16ème siècle Périgueux a été mis à jour le 2026-01-21 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux