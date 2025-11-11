Les jeudis du Musée Napoléon III Eugénie et la chapelle impériale Rue Broquedis Biarritz

Les jeudis du Musée Napoléon III Eugénie et la chapelle impériale

Rue Broquedis Musée historique de Biarritz Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-11

fin : 2025-12-11

Date(s) :

2025-12-11

Conférence et dédicace de livre Napoléon III Eugénie et la chapelle impériale de Biarritz par Alexandre de La Cerda.

Évoquer Biarritz, c’est faire revivre Napoléon III et Eugénie, âmes impériales de la ville.

Alexandre de La Cerda leur rend ici un vibrant hommage, réhabilitant leur mémoire et celle de la chapelle impériale, dernier témoin de leur époque.

Un ouvrage essentiel sur l’histoire de Biarritz, rendant hommage au couple impérial et à leur chapelle, unique témoin de cette époque.

Signé par Alexandre de La Cerda, écrivain et grand connaisseur de la ville. .

Rue Broquedis Musée historique de Biarritz Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 24 86 28

English : Les jeudis du Musée Napoléon III Eugénie et la chapelle impériale

German : Les jeudis du Musée Napoléon III Eugénie et la chapelle impériale

Italiano :

Espanol : Les jeudis du Musée Napoléon III Eugénie et la chapelle impériale

L’événement Les jeudis du Musée Napoléon III Eugénie et la chapelle impériale Biarritz a été mis à jour le 2025-11-09 par OT Biarritz