Les jeudis du Musée Stravinsky à Biarritz Rue Broquedis Biarritz

Les jeudis du Musée Les femmes et l’aviation par Charles Claveau

Rue Broquedis Musée historique de Biarritz Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12

fin : 2026-02-12

Date(s) :

2026-02-12

Les femmes et l’aviation par Charles Claveau

Bien sûr, on connait des aviatrices célèbres, Hélène Boucher, Jacqueline Auriol ou Amelia Earhart. Mais en dehors de ces cas emblématiques, où sont les femmes dans l’aviation ? C’est cette recherche que se propose de vous raconter cette conférence en parcourant les sept grandes étapes de l’histoire de l’aviation.

Retraité de Safran Helicopter Engines, anciennement Turbomeca, Charles Claveau a travaillé 40 ans dans cette société. Il commence sa carrière comme ingénieur de développement dans l’équipe de marque Arriel avant de devenir ingénieur de marque de ce moteur, puis directeur des programmes de moteurs d’hélicoptères en 1996. Il quitte les programmes en 2006 pour devenir directeur de la stratégie produits/marché de la société jusqu’à son départ en retraite en 2016. .

Rue Broquedis Musée historique de Biarritz Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 24 86 28

English : Les jeudis du Musée Les femmes et l’aviation par Charles Claveau

L’événement Les jeudis du Musée Les femmes et l’aviation par Charles Claveau Biarritz a été mis à jour le 2025-12-12 par OT Biarritz