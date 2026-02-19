Les jeudis du musée Une fête de divinités marines de Frans Floris Périgueux
22 Cours Tourny Périgueux Dordogne
Conférence Beaux-arts Une fête de divinités marines par Jean-Marc Nicolas, historien de l’art.
Renseignements Musée d’Art et d’Archéologie du Périgord 22 cours Tourny 24000 Périgueux 05 53 06 40 70 maap@perigueux.fr.
Faites une pause musée en dévorant des yeux une oeuvre. Une mise en appétit pour vous donner l’envie d’en savoir plus et de revenir plus longuement.
Jeudi 30 avril de 12h30 à 13h15 ENTRÉE GRATUITE
22 Cours Tourny Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 40 70
English : Les jeudis du musée Une fête de divinités marines de Frans Floris
Lecture Fine arts: A festival of marine divinities by art historian Jean-Marc Nicolas.
Further information Musée d?Art et d?Archéologie du Périgord ? 22 cours Tourny ? 24000 Périgueux ? 05 53 06 40 70 ? maap@perigueux.fr.
