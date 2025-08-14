Les Jeudis du Patrimoine Les gestes d’antan à découvrir ! Pendreff Pouldreuzic

Pendreff Le hangar du Patrimoine Pouldreuzic Finistère

Début : 2025-08-14 14:00:00

fin : 2025-08-14 18:00:00

2025-08-14

Battage à l’ancienne Initiation à la galoche bigoudène Visite de la collection d’outils anciens Exposition « Pouldreuzic dans la seconde guerre mondiale » Jeux Bretons Petite restauration crêpes Entrée gratuite .

Pendreff Le hangar du Patrimoine Pouldreuzic 29710 Finistère Bretagne +33 6 08 72 58 75

