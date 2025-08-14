Les Jeudis du Patrimoine Les gestes d’antan à découvrir ! Pendreff Pouldreuzic
Les Jeudis du Patrimoine Les gestes d’antan à découvrir ! Pendreff Pouldreuzic jeudi 14 août 2025.
Les Jeudis du Patrimoine Les gestes d’antan à découvrir !
Pendreff Le hangar du Patrimoine Pouldreuzic Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-14 14:00:00
fin : 2025-08-14 18:00:00
Date(s) :
2025-08-14
Battage à l’ancienne Initiation à la galoche bigoudène Visite de la collection d’outils anciens Exposition « Pouldreuzic dans la seconde guerre mondiale » Jeux Bretons Petite restauration crêpes Entrée gratuite .
Pendreff Le hangar du Patrimoine Pouldreuzic 29710 Finistère Bretagne +33 6 08 72 58 75
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Les Jeudis du Patrimoine Les gestes d’antan à découvrir ! Pouldreuzic a été mis à jour le 2025-08-11 par OT HAUT PAYS BIGOUDEN