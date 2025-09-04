Les Jeudis du Pin Haras national du Pin Le Pin-au-Haras

Haras national du Pin Carrière de la Poste Le Pin-au-Haras Orne

Début : 2025-09-04 15:00:00

fin : 2025-09-04 16:30:00

2025-09-04

Un spectacle de tradition équestre

Chaque jeudi, les Percherons et Cobs normands chevaux utilitaires font une remarquable démonstration de traction. Ensuite, la liberté, le dressage, la voltige font de ce spectacle une présentation très complète de l’art équestre. Puis les ATTELAGES de tradition clôturent cette représentation avec panache et élégance, menés par les agents du Haras, vêtus de leur flamboyant habit rouge.

> En juin présentation à 15h

> En juillet & août présentation à 16h

> Le 4 septembre présentation à 15h .

Haras national du Pin Carrière de la Poste Le Pin-au-Haras 61310 Orne Normandie +33 2 33 36 68 68 info@harasnationaldupin.fr

